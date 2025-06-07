الأونروا: نموذج توزيع المساعدات في غزة دعوة للموت

وطن: أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال".

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إن "نموذج توزيع المساعدات بمثابة دعوة الناس إلى موتهم"، مشددة على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة، هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".

واعتبرت توما، في تصريحات نقلها موقع الوكالة على منصة "إكس" اليوم السبت، أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار "كان ناجحا وملموسًا".