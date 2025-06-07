أبو عبيدة: الاحتلال يحاصر مكانا به أسير وهو يتحمل مسؤولية حياته

وطن: وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت "نداء عاجلاً"، أعلن فيه أن الأسير الإسرائيلي متان تسنغاوكر محاصر في موقع ما بقطاع غزة، برفقة عناصر من كتائب القسام.

وحمل أبو عبيدة جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير، مؤكداً في بيان نشره على تلغرام: "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، قوات الاحتلال تحاصر مكاناً يوجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر".

وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حياً، وفي حال مقتله خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في ذلك". وأشار إلى أن "وحدة الظل" التابعة لكتائب القسام تمكنت من الحفاظ على حياة الأسير تسنغاوكر لمدة عام وثمانية أشهر.

وكان أبو عبيدة قد صرح أمس على تلغرام بأن أمام الإسرائيليين خيارين: "إما إجبار قادتهم على وقف الحرب، أو الاستعداد لتلقي المزيد من قتلاهم في توابيت".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عن مقتل أربعة من جنوده وإصابة 17 آخرين، بعضهم بحالة خطيرة، جراء عمليات مقاومة في قطاع غزة، من بينها كمين ناجح في خان يونس.