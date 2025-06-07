إيران استحوذت على آلاف الوثائق الاستراتيجية والنووية المتعلقة بـ"إسرائيل"

وطن: أفادت مصادر شديدة الاطلاع، اليوم السبت، بأنّ جهاز الاستخبارات الإيراني تمكّن من الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية ذات الحساسية الخاصة بـ "إسرائيل".

وقالت المصادر، إنّ من بين ما جرى الحصول عليه، "آلاف الوثائق المتعلّقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية".

ولفتت إلى أنّ العملية تمّت قبل مدة، لكنّ الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر".

كما نقلت المصادر، أنّه "تمّ التأكّد من وصول حمولة الوثائق الكبيرة بالكامل إلى المواقع الآمنة المطلوبة"، مضيفةً الى أنّ "حجم الوثائق كبير إلى حدّ أنّ مجرّد دراستها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يستغرق وقتاً طويلاً".

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين إيران و"إسرائيل" وسط تهديدات الاحتلال بقصف مواقع نووية، وفي ظلّ تواصل المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في محاولة للتوصّل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي.

وفي السياق، أوضحت مصادر محلية في طهران أنّ ما كشف عنه"يشكّل اختراقاً أمنياً كبيراً لكيان الاحتلال لجهة كمية الوثائق ونوعيّتها".

وأضافت أنّه "من المنتظر أن تتكشّف المزيد من التفاصيل بشأن هذه الوثائق مع مشاهد مصوّرة".

وأشارت إلى أنّه "من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين اعتقلتهم تل أبيب مؤخراً مرتبطين بمسألة الكشف عن هذه الوثائق".

وأكّدت أنّ الكشف عن هذه الوثائق "يحمل رسائل بالغة الأهمية في هذا التوقيت في أكثر من اتجاه".

المصدر: "الميادين"