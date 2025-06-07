الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في حي الصبرة.. 15 شهيدًا في قصف منزل عائلة أبو شريعة

وطن: ارتكب جيش الاحتلال اليوم السبت، مجزرة جديدة بمدينة غزة، إثر قصف منزل مأهول بالسكان في منطقة الصبرة، حيث استشهد ما لا يقل عن 15 مواطنًا، وأصيب آخرون بجروح.

ونفذ الاحتلال سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مربع أبو شريعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأُصيب منزل لعائلة أبو شريعة، حيث كان يضم عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان الاحتلال استهدف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة أسفر عنه 15 شهيدًا على الأقل، وأكثر من 50 مصابًا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 30، في ظل استمرار عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض.

ووصف الدفاع المدني المشهد في موقع الاستهداف بـ"القاسي جدًا"، مؤكدًا أن القصف تم بصاروخين على الأقل، ما تسبب في دمار واسع ووقوع مجزرة وصفها بـ"متكاملة الأركان".

وأشار إلى أن طواقمه ما تزال تعمل في ظروف صعبة لانتشال الضحايا من تحت الركام، محذرًا من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الإصابات البالغة ووجود مفقودين في موقع القصف.

وسبق هذا الاستهداف؛ قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على مناطق متفرقة جنوبي مدينة غزة وشرقي حي الزيتون، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النيران صوب المباني.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المنزل المستهدف، إضافة إلى مناطق شرق مدينة غزة، بفعل قصف مدفعي وجوي عنيف.