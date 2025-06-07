ارتفاع حصيلة العدوان في غزة: 95 شهيدًا خلال 48 ساعة والحصيلة اكثر من 54,772

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 95 شهيدًا و304 إصابات جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتواصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الميدانية.

ووفق الإحصائيات المحدثة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,772 شهيدًا و125,834 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 4,497 شهيدًا و13,793 إصابة.

كما أفادت الوزارة بأن مناطق توزيع المساعدات الإنسانية لا تزال تشهد استهدافًا مباشرًا من قبل قوات الاحتلال، ما أسفر خلال اليومين الماضيين عن 10 شهداء وأكثر من 110 إصابات، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا المساعدات إلى 110 شهداء وأكثر من 1000 مصاب منذ بدء استهداف تلك المناطق.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.