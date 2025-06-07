اليوم الـ132 على التوالي.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، في اليوم الـ132 على المدينة، والـ119 على مخيم نور شمس.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم السبت بلدة عتيل شمالي المدينة، وداهمت عددًا من المحال التجارية واحتجزت أصحابها.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات هدم ممنهجة استهدفت عشرات المباني السكنية في مخيم طولكرم، في إطار خطة تشمل هدم 58 مبنى في المخيم.

وفي مخيم نور شمس، تم هدم أكثر من 20 مبنى حتى الآن ضمن خطة إسرائيلية لهدم 48 مبنى، فيما تفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المخيمين، وتمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وبحسب اللجنة الإعلامية، استولت قوات الاحتلال على مبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية، وسط استمرار عمليات القصف والتوغل.

وقد أسفر العدوان عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما في مراحل متقدمة من الحمل، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، وتدمير كامل لـ400 منزل، وتضرر جزئي في 2573 منزلًا، وتحول المخيمين إلى مناطق شبه خالية من السكان.

كما تسببت العمليات العسكرية في تهجير قسري لأكثر من 4200 عائلة، بما يزيد على 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل صمت دولي مقلق ومطالبات فلسطينية بتدخل عاجل لوقف العدوان المستمر.