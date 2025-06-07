الصحة في غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل ويعيق الوصول إليه في خان يونس

وطن: أكدت وزارة الصحة في غزة يوم السبت، أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في محافظة خان يونس بات من المتعذّر الوصول إليه، بعد أن صنّف الاحتلال المنطقة المحيطة به كـ "منطقة قتال خطيرة"، وفرض إخلاءً قسريًا للسكان من محيطه.

وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفى لا يزال يضم عددًا من المرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون مخاطر جدية في ظل الحصار والظروف الأمنية بالغة التعقيد.

ودعت وزارة الصحة جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والمرافق الصحية، وضمان فتح ممر آمن يتيح للمرضى والمصابين الوصول إلى المستشفى، وتزويده بالإمدادات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الرعاية الصحية في المنطق