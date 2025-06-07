جيش الاحتلال يزعم عثوه على جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة

وطن: زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن جيش الاحتلال استعاد بـ"عملية خاصة" في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) جثة اسير تايلندي.

وأضاف مكتب نتنياهو أن المواطن التايلندي يدعى نتابونغا بينتا، وزعم أنه قتل في الأسر على يد مقاتلي "كتائب المجاهدين"، وتمت استعادة جثته في "عملية خاصة" بقطاع غزة.

فيما زعم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، فإن استعادة جثة بينتا تمت "في عملية خاصة للجيش والشاباك في منطقة رفح"، مضيفا أنه أُسر من مستوطنة نير عوز المحاذية لقطاع غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح كاتس أن الأسير كان مزارعا من أصول تايلندية، على حد قوله.

من ناحيتها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن "الحرب لن تنتهي بانتصار إسرائيلي دون عودة جميع المختطفين"، وطالبت صانعي القرار بالتوصل إلى اتفاق يعيد جميع المحتجزين المتبقين في القطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات