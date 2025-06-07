الاحتلال يتوغل من جديد في القنيطرة السورية

وطن: توغّلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى أطراف قرية جبا في ريف القنيطرة الأوسط، مطلقة نيرانها بكثافة في اتجاه الأراضي السورية، قبل أن تنسحب إلى داخل الجولان المحتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري بأنّ هذا التوغّل يأتي في إطار سلسلة من التحرّكات والانتهاكات التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة، وكان آخرها دخول قوّة للاحتلال مكوّنة من 5 سيارات عسكرية إلى منطقة أبو قبيس في بلدة كودنة في القنيطرة جنوبي سوريا، من دون احتكاك مع المدنيين، وسبقها بيوم توغّل مماثل في قرية مجدوليا.

وترافقت التحرّكات الإسرائيلية مع تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع فوق ريف القنيطرة، ما أثار مخاوف لدى السكان من تطوّر الأوضاع إلى اشتباكات أو استهدافات جديدة.

وقبل أيام، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باقتحام نحو 50 جندياً إسرائيلياً بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي في جنوبي سوريا.

المصدر:"الميادين"