وزارة الصحة في غزة: تهديد مجمع ناصر الطبي ينذر بانهيار كامل للمنظومة الصحية جنوب القطاع

وطن: حذّرت وزارة الصحة في غزة، من التداعيات الكارثية جراء التهديدات المباشرة التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات، معتبرةً ذلك جزءاً من خطة ممنهجة لتدمير المنظومة الصحية.

وأكدت الوزارة أن مجمع ناصر الطبي يُعد المستشفى الوحيد العامل حالياً في محافظة خان يونس، بعد خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى مستشفى الأمل لوقوعه ضمن منطقة الإخلاء، محذّرةً من أن خروج مجمع ناصر عن الخدمة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير محسوبة النتائج.

وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة تقف على شفا الانهيار الكامل، مطالبةً بتدخل عاجل من الجهات المعنية لحماية المؤسسات الصحية، وإلزام الاحتلال بالسماح بدخول الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الطارئة.