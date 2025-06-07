الاحتلال يعتقل 8 شبان من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثمانية شبان من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من المحافظة أثناء تواجدهم قرب نبعة ماء ببلدة نحالين غرب بيت لحم وهم: أحمد شوقي الشمالي، وعمر جبر أبو زلطة، ومحمد أشرف ذيـب، ووسيم إسماعيل بشير سليمية، وساهر نمر سليمية.

وأضاف، أن الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد وبكر الحمامدة أثناء رعايتهما للماشية بمحاذاة مسكنهما في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الشاب رشاد نزار عويضات من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد مداهمة منزله وتفتيشه