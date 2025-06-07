مستوطنون يقطعون نحو 100 شتلة زيتون بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله

وطن: قطع مستوطنون، الليلة، نحو 100 شتلة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا سهل "مرج سيع"، وقطعوا أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد من بلدة ترمسعيا، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت من قرية أبو فلاح.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي، 356 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، إذ تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع 1068 شجرة منها 695 من أشجار الزيتون، في محافظات الخليل ورام الله وسلفيت وطولكرم ونابلس.