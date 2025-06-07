رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال: عمليات جباليا عقيمة والجيش عالق في حرب بلا أهداف ولا استراتيجية خروج

وطن: قال رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، إن الأحداث الأخيرة أعادت فتح "جراح جباليا"، التي حصدت أرواح عشرات الجنود الإسرائيليين في سلسلة عمليات وصفها بـ"العقيمة والمتكررة"، دون أن تُحدث أي فارق ميداني حقيقي أو تساهم في تحقيق أمن "إسرائيل".

وأضاف زيف في مقالٍ نشره بموقع القناة 12 العبرية، أن العمليات العسكرية المتكررة في أزقة جباليا تُنفذ في المكان ذاته، بنفس الطريقة، وتحت ذرائع تتبدل باستمرار، بينما الواقع لا يتغير: اقتحامات جديدة، تهجير للفلسطينيين، تدمير لما تبقى من بنى تحتية، وقتال وسط عبوات وكمائن، وسلسلة لا تنتهي من الاغتيالات لعناصر ومقاتلين جُندوا حديثاً، وقادة سبق أن تم استهداف من قبلهم.

ووصف زيف هذا النمط العسكري بأنه "تخبط في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن الجيش بات يُستخدم لسد فراغ سياسي نتيجة غياب الأهداف الواضحة والخطة القابلة للتحقيق.

وحذر المسؤول العسكري السابق من أن جيش الاحتلال يتحول إلى "فيل تائه في حقل ألغام"، بدلاً من أن يكون قوة رادعة تمارس الهجوم والمناورة وتفرض الهيبة.

واعتبر أن ما يجري الآن هو تآكل عميق في الفاعلية العسكرية، و"استخدام سيء لقوة عسكرية دون أفق سياسي أو استراتيجية خروج واضحة".

وهاجم زيف الأداء السياسي لحكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن تراكم الإخفاقات لا يقتصر على جبهة غزة، بل يشمل ملفات إقليمية ودولية، منها الفشل في استعادة الأسرى، وعدم القدرة على إنهاء حكم حركة حماس، وكذلك فشل "مخطط الترحيل الجماعي" وتقويض نظام توزيع المساعدات، إضافة إلى تدهور مكانة "إسرائيل" في المجتمع الدولي وتنامي الغضب العالمي تجاهها.

وأشار إلى أن الإخفاق الأبرز يتمثل في غياب الحسم السياسي، وعدم الاستعداد لاعتماد مبادرات واقعية لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرة العربية، معتبرًا أن إطالة أمد القتال بدون هدف واضح، يقوّض صورة الردع الإسرائيلي ويُفقد الجيش إنجازاته الميدانية تدريجياً.

وفي تقييمه لمآلات الحرب، لفت زيف إلى تراجع دقة الأهداف وتضاؤل جدوى العمليات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدد بإفشال أي نصر عسكري ويزيد من تورط الجيش في إدارة الفلسطينيين بدلاً من خوض معركة حاسمة.

وختم بالقول إن الجيش يجد نفسه اليوم عالقًا بين احتلال 70% من قطاع غزة وتحمل مسؤولية 100% من الفلسطينيين، فيما لا تزال الحكومة غارقة في قرارات مرتجلة دون إدراك لنتائجها، داعيًا إلى اتخاذ قرار واحد هو إنهاء الحرب، لتجنيب المؤسسة العسكرية مزيدًا من الفوضى والخسائر.