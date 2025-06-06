أبو عبيدة: عمليات خانيونس وجباليا نموذجٌ لخسائر الاحتلال القادمة في كل مكان يتواجد فيه

وطن: قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تغريدة له على التلجرام مساء اليوم الجمعة "إن مجاهدي المقاومة يواصلون قتالهم بثبات وإيمان، مؤكدًا أنهم "ورثةُ الأنبياء" الذين يقذفون بـ"حجارة داود" على "عربات جدعون"، فيُدمغ جبروتُ الاحتلال فينهار، ليسطروا بذلك انتصار الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة.

وأوضح أبو عبيدة أن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال اليوم في خانيونس وجباليا تمثل امتدادًا لسلسلة عمليات نوعية نفذتها المقاومة، وتشكل نموذجًا لما ستواجهه قوات الاحتلال في أي بقعة تتواجد فيها على أرض غزة.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالتأكيد على أن الاحتلال لم يعد أمامه سوى أحد خيارين: وقف حرب الإبادة ضد شعبنا، أو الاستعداد لاستقبال المزيد من جنوده في توابيت، تحت ضغط العمليات المتصاعدة للمقاومة.