رئيس "الشاباك" الجديد: هجوم 7 أكتوبر 2023 فشل إسرائيلي أمني واستخباراتي "عميق"

وطن: أقرّ الرئيس المُعيّن لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، ديفيد زيني، بأنّ الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شكّل فشلاً أمنياً واستخباراتياً "عميقاً وواسع النطاق"، وذلك في أول تصريحاتٍ علنية له قبل تسلّمه المنصب بشكلٍ رسمي.

وقال زيني، خلال حفل وداع أقيم له في قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل، إنّ "فشلاً بهذا الحجم ليس محدّداً، بل عميقاً وواسع النطاق".

وأنهى زيني مهامه في جيش الاحتلال تمهيداً لتولّيه منصب رئيس "الشاباك" منتصف حزيران/يونيو الجاري، خلفاً لرونين بار، الذي سيغادر منصبه في 15 حزيران/يونيو الجاري، على خلفيّة خلافات حادّة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن نتنياهو في أيار/مايو الماضي، تعيين زيني في المنصب، على الرغم من "اعتراضات قانونية وانتقادات واسعة" من المعارضة، واعتبرت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلي التعيين "مخالفاً للقانون".

وفي حديثه، أشار زيني إلى طبيعة مهمته الجديدة، قائلاً: "سأغادر إلى مساحة جديدة وصعبة ومثيرة للاهتمام، ولكنها غير واضحة"، في إشارة إلى التحدّيات التي تنتظره في رئاسة "الشاباك" وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة وتصاعد التهديدات على الجبهات المختلفة.

المصدر"الميادين"