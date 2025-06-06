رئيس وزراء سابق لدى الاحتلال: حرب غزة شخصية وغير مبررة وتدار لمصالح نتنياهو السياسية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في تصريحات لمجلة نيويوركر الأميركية، إن العملية العسكرية الجارية في غزة لم يعد لها أي هدف يبرر استمرارها أو توسيعها، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد حياة الاسرى والجنود والفلسطيننيين على حد سواء.

وأضاف أولمرت أن الصورة السائدة داخل إسرائيل تشير إلى أن هذه حرب "شخصية وغير مشروعة"، تدار فقط لخدمة المصالح السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واكد أن سياسة التجويع كانت نهجاً متعمداً من قبل الحكومة، التي أوقفت المساعدات الإنسانية ومنعتها عن قطاع غزة عمداً.

كما وصف أولمرت الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون وممتلكاتهم في الضفة الغربية بأنها "جرائم حرب"، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات.