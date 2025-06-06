قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، وداهمت منزل المواطن محمد ناظم زايد، وسط تحليق للطائرات المسيّرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، إلى جانب تصعيد اقتحاماته لسائر بلدات وقرى المحافظة، والتي يتخللها مداهمات لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية، وتنفيذ حملات احتجاز واعتقال.