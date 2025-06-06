إصابة شاب برصاص الاحتلال في دورا القرع

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في قرية دورا القرع شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (24 عاما).

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، مشيرةً إلى أن طواقمها تعاملت مع الإصابة ونقلته إلى المستشفى.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت وكوبر وأبو شخيدم شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.