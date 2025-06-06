مستوطنون يقتحمون عين جريوت غرب رام الله

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة "عين جريوت" شمال غرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن عددًا من المستوطنين المسلحين تجولوا في أطراف المنطقة القريبة من مدارس نور الهدى، في مشهد أثار القلق بين الأهالي.

وتُعد "عين جريوت" من أكبر العيون المائية في المنطقة، وتتميز بجريان مياهها على مدار العام، كما أنها محاطة بمنطقة أثرية وتصب في بركة يستخدمها المزارعون لري أراضيهم.

وتشهد العين منذ فترة طويلة اقتحامات متكررة من المستوطنين، غالبًا ما تتم بحماية من جيش الاحتلال.