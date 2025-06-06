المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 110 شهيدًا و583 مصابًا خلال محاولات الحصول على مساعدات في رفح ومحيطها

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، عن حصيلة الشهداء جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الذين حاولوا الوصول إلى مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" في مدينة رفح ومناطق أخرى، في إطار جهودهم للحصول على الغذاء وسط الحصار الخانق والمجاعة المتفاقمة.

وأوضح المكتب في بيانٍ إحصائي، أن عدد الشهداء بلغ 110 شهيدًا، فيما أصيب 583 مواطنًا بجروح متفاوتة، كما سُجل 9 مفقودين خلال سلسلة من الاعتداءات التي بدأت في 27 مايو وحتى 6 يونيو 2025.

وجاءت الإحصائية التفصيلية على النحو التالي:

الثلاثاء 27 مايو: 3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين (في رفح).

الأربعاء 28 مايو: 10 شهداء، 62 إصابة (في رفح).

الأحد 1 يونيو: 35 شهيدًا، 200 إصابة (في رفح)، و1 شهيد و32 إصابة و2 مفقودين (عند جسر وادي غزة).

الاثنين 2 يونيو: 26 شهيدًا، 92 إصابة (في رفح).

الثلاثاء 3 يونيو: 27 شهيدًا، 90 إصابة (في رفح).

الجمعة 6 يونيو: 8 شهداء، 61 إصابة (في رفح).

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم ترتكب بحق مدنيين يعانون الجوع والعطش، ويواجهون خطر الموت أثناء بحثهم عن لقمة عيش، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهدافهم المتعمد للمواطنين في نقاط توزيع المساعدات.