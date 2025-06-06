عمال ميناء قرب مرسيليا يرفضون شحن معدات عسكرية للاحتلال

وطن: أعلنت الكونفيدرالية العامة للعمال الفرنسيين أن موظفين في ميناء "فوس سور مير" قرب مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا رفضوا نقل شحنة معدات عسكرية تزن 14 طنا إلى "إسرائيل".

وأضافت النقابة أن هؤلاء العمال لا يريدون المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

ويتردد أن الشحنة، المفترض أن تتوجه إلى ميناء حيفا، تتألف من قطع غيار مدافع رشاشة من صنع شركة بمدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، حيث يقول الاتحاد العام للعمل إن جيش الاحتلال يستخدمها ضد الفلسطينيين.

وقال الاتحاد إنه تم نقل الحاوية ووضعها جانبا في ميناء فو سور مير بالقرب من مارسيليا.

وأفادت شبكة فرانس إنفو بأن وزارة الدفاع الفرنسية قالت إن إسرائيل ملزمة تعاقديا بإعادة تصدير المعدات العسكرية، وغير مسموح لها باستخدام المكونات نفسها.

وأيد الساسة اليساريون في فرنسا تصرف العمال.