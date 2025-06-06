بالفيديو| سرايا القدس: استهدفنا آلية للاحتلال بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب" في بيت لاهيا شمال القطاع

وطن: بثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد توثق عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في الفيديو أن العملية نُفذت عبر كمين هندسي، تم خلاله تفجير عبوة ناسفة من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار، استهدفت الآلية بشكل مباشر.

ويظهر في المقاطع عنصران من مقاتلي السرايا وهما ينقلان العبوة ومعدات عسكرية وسط أنقاض وأزقة مدمرة، قبل نصب العبوة وتمويهها، كما وثقت المشاهد لحظة التفجير، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من موقع الاستهداف.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في الرابع من الشهر الجاري، تنفيذ كمين مماثل ضد آلية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.



وتواصل فصائل المقاومة في غزة توثيق عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر نشر مشاهد مصورة لكمائن وتفجيرات استهدفت قوات وآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.