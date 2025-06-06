إصابة 3 لبنانيين في غارة للاحتلال على عين قانا جنوبا

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين في بلدة عين قانا بقضاء النبطية جنوب لبنان جراء غارة جوية للاحتلال استهدفت البلدة مساء الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الجمعة.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان أن القصف الذي شنه الطيران الحربي والطائرات المسيرة الإسرائيلية تسبب في إصابات وأضرار مادية كبيرة في المباني والشوارع والمركبات، وسط حالة توتر وقلق عاشتها البلدة بعد تحذير الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منفصل بأن غاراته استهدفت مواقع إنتاج ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة التابعة للوحدة الجوية لحزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية وبجنوب لبنان، متهمًا الحزب بمواصلة تطوير قدراته العسكرية رغم التفاهمات القائمة بين لبنان وإسرائيل.

كما زعم جيش الاحتلال انه قصف ورشة لتصنيع طائرات مسيرة تستخدم في عمليات هجومية وجمع معلومات لصالح حزب الله، مؤكداً أن تلك العمليات تهدد أمنه.

في السياق ذاته، هدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس لبنان بعدم التمتع بالسلام والاستقرار ما لم تُراعَ "أمن إسرائيل"، وذلك بعد إدانة الرئيس اللبناني جوزيف عون لغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى، واصفًا تلك الغارات بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق دولي ودليل على رفض تل أبيب تحقيق سلام عادل في المنطقة".

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي آلاف الخروقات التي خلفت عشرات الشهداء.