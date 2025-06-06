اعتماد فلسطين بالإجماع كدولة مراقب في منظمة العمل الدولية

وطن: اعتمدت لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية صباح اليوم، وبالإجماع، قرارًا يقضي برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى دولة مراقب غير عضو، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، وسط تصفيق الحضور وتقديرهم لهذه الخطوة التاريخية.

وفي تطوّر لاحق، حصل القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة الدولة المراقب في المنظمة على تصويت رسمي في الجلسة العامة، حيث أُقرّ بأغلبية 386 صوتًا مؤيدًا، مقابل 15 صوتًا معارضًا، وامتناع 46 عن التصويت، ما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لهذا القرار.