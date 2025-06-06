"القسام": دمرنا ناقلة جند وأوقعنا قتلى وجرحى شرق جباليا

وطن: استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلة جند من نوع "نمر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة "ياسين 105" وعبوة "شواظ"، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت "القسام" في بيان لها أن مقاوميها استهدفوا بعبوة شديدة الانفجار جيب "همر" عسكري عقب تدخل قوة نجدة وانسحابها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، قبل أن يشتبكوا مع من تبقى منهم بالأسلحة الخفيفة.

وأشار البيان إلى أن طائرة مروحية من نوع "يسعور" حاولت تنفيذ عملية إخلاء، إلا أن المجاهدين استهدفوها بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب من المنطقة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في أنحاء مختلفة من القطاع، موقعة الخسائر المادية والبشرية في صفوفها.