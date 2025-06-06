بعد استئناف شرطة الاحتلال .. تمديد اعتقال سناء سلامة دقة حتى يوم الأحد

وطن: مددت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال المناضلة سناء سلامة دقة، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف شرطة الاحتلال على قرار المحكمة في الخضيرة القاضي بتحويلها إلى الحبس المنزلي مع شروط مقيدة.

وكانت قد انطلقت، قبل ظهر الجمعة، جلسة النظر في استئناف شرطة الاحتلال على قرار إطلاق سراح دقة، وذلك في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، عقب استئناف قدمته شرطة الاحتلال على قرار المحكمة في الخضيرة، القاضي بتحويلها إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وتكون هذه الجلسة هي الرابعة منذ لحظة اعتقال دقة، حيث خاضت عدة تحقيقات في مراكز الشرطة التق تواجدت فيها، ومنها في شرطة أم الفحم وزخرون يعكوف وسجن الجلمة بالإضافة إلى سجن الدامون.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة قد أصدرت، أمس الخميس، قرارًا بتحويل دقة إلى الحبس المنزلي في منزل عائلتها في مدينة الطيرة مع شروط مقيدة، إلا أن الشرطة اعترضت على القرار وقدمت استئنافًا للمحكمة المركزية في حيفا.

وطالبت شرطة الاحتلال تمديد اعتقالها لمدة 7 أيام، أمس، فيما رفضت المحكمة طلب الشرطة وقررت تحويلها إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.