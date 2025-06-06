سيدة فرنسية ترفع قضية ضد نتنياهو.. جيش الاحتلال قتل حفيديّ في غزة

رام الله - وطن: قدمت المواطنة الفرنسية جاكلين ريبو شكوى للسلطات الفرنسية تتهم فيها قوات الاحتلال بقتل حفيديها بالقصف على قطاع غزة.

وأوضحت الشكوى أن الطفلين البالغين 6 و9 سنوات لقيا حتفهما في 24 أكتوبر 2023، أثناء محاولة عائلتهما الفرار من القصف الإسرائيلي شمال القطاع.

وجاء في حيثيات الشكوى أن عائلة الطفلين اضطرت للنزوح من منزلها في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر. وعندما كانت العائلة تبحث عن ملاذ آمن في شمال القطاع، تعرضت الأم لإصابات بالغة بينما قضى الطفلان في غارة جوية إسرائيلية.

واتهمت ريبو في وثيقة الشكوى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة قتل" بحق حفيديها، معتبرة أن الحادثة جزء من سياسة أوسع تستهدف الشعب الفلسطيني. ولم ترد أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي حتى الآن على هذه الاتهامات.