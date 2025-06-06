"مادلين" تقترب من غزة و"إسرائيل" تهدد

رام الله - وطن: أعلن رئيس اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة زاهر بيراوي أن سفينة "مادلين" التي انطلقت من ميناء كاتانيا الإيطالي في 2 يونيو ستصل قريبا إلى غزة، وسط تهديدات الاحتلال باعتراضها.

وذكر بيراوي وهو أيضا العضو المؤسس في تحالف "أسطول الحرية" أن سفينة "مادلين" باتت الآن قريبة من السواحل القبرصية، وتفصلها حوالي أربعة أيام فقط عن المياه الإقليمية الفلسطينية.

وأوضح أن السفينة تحمل على متنها عددا من المتطوعين والنشطاء الدوليين، إلى جانب كميات رمزية من الأدوية والمساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة لسكان قطاع غزة المحاصر منذ سبعة عشر عاما.

وأضاف أن جيش الاحتلال أعلن استعداده للتعامل مع عدة سيناريوهات عند اقتراب السفينة من مياه غزة، من بينها تعطيلها في عرض البحر أو اعتراضها واقتيادها إلى ميناء أسدود واحتجاز المتطوعين الموجودين على متنها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، قبل أيام، بأنه من المتوقع أن يعقد وزير الحرب يسرائيل كاتس جلسة لمناقشة مسألة السفينة واتخاذ قرار بشأنها وركابها.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأتت هذه الخطوة بعد إخفاق محاولة سابقة بسبب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط قرب مالطا أوائل مايو الماضي.

وتعد "مادلين" السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن تحالف أسطول الحرية، وقد هددت إسرائيل مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة.