استشهاد المصور الصحفي أحمد قلجة متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين بغزة

وطن: استشهد المصور الصحفي أحمد قلجة، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت يوم أمس خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بغزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وهم: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإصابة أربعة آخرين بجروح بين الحرجة والمتوسطة، وهم: أحمد قلجة، وعماد دلول، وإمام بدر، ومحمود الغازي.

وباستشهاد قلجة، ترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 226 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام، من بينهم 30 زميلة صحفية حتى اليوم، ومن بينهم زميل واحد في محافظات الضفة هو إبراهيم محاميد الذي استشهد في شباط/ فبراير 2024.