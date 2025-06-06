المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة .. كمين صعب لقوات الاحتلال في خانيونس

رام الله - وطن: أوقعت المقاومة في قطاع مدينة خانيونس قوات الاحتلال في كمين محكم صباح اليوم الجمعة، أول أيام العيد.

وقالت مصادر عبرية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال وقعت في كمين محكم وصعب جدا للمقاومة في خانيونس، دون ذكر أي أشارة للقتلى او الجرحى.

وتشير المعطيات التي نشرتها المصادر العبرية الى ان الكمين كبير وصعب للغاية، حيث ذكرت ان أكثر من 5 طائرات مروحية تعمل على نقل الجنود من قطاع غزة إلى مشافي "إيخيلوف" و"سوروكا" في الداخل المحتل.

واكدت المصادر هبوط 4 طائرات إخلاء بالفعل في مشافي "إيخلوف وبلينسون" من شرق خانيونس، بينما لم تنتهي عمليات الاجلاء، حيث يوجد طائرة خامسة تهبط في مشفى "سوروكا".

بينما قالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال تطلق قنابل دخانية بكثافة بمحيط الكمين شرق خانيونس، للتغطية على عمليات إخلاء الجنود.