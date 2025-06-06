بينهم 4 أشقاء في سيريس .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة أشقاء بعد محاصرة منزلهم، في سيريس جنوب جنين.

وقالت والدة الشبان، إن قوات الاحتلال حاصرت المنزل واطلقت الرصاص الحي على نجلها أحمد نعيم قطيط، وأصابته في خاصرته ويده، كما أصابت نجلها الآخر قصي في قدمه، واعتقلتهما الى جانب نجليها عدي ومحمد.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى قرية سيريس مساء أمس الخميس وحاصرت منزل عائلة قطيط واطلقت الرصاص الحي باتجاهه ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى القرية من حاجز دوتان وسط تحليق للطيران الحربي، واستمر ذلك عدة ساعات قبل اعتقال الاشقاء الاربعة.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من بلدة بيت امر شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية فجر اليوم منطقة الباطن شرق بيت أمر واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الاسير المحرر محمد يوسف محمد بحر (31 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل وفتشت منزل المواطن محمد حامد راشد عيايدة، وعاثت بمحتوياته خرابا.

وأُصيب فتى واعتُقل شابان آخران، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، واطلقت الرصاص ما ادى الى اصابة فتى بالفخذ.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل واعتقلت الشابين: أمير نصورة وأحمد ابتلي.

كما داهم جنود الاحتلال محلًا تجاريًا وبناية سكنية في محيط مسجد الخلافة، وانتشروا في حي كفر سابا وشارع 22.