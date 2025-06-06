مجلس "كبار حكماء التوراة لحزب - أغودات يسرائيل" يعلن دعمه لحلّ الكنيست

رام الله - وطن: أعلن مجلس كبار حكماء التوراة لحزب "أغودات يسرائيل"، دعمه لحلّ الكنيست، في وقت متأخر من مساء الخميس.

يأتي ذلك فيما قررت كتلة حزب شاس الحريدي دعم التصويت لصالح حلّ الكنيست، في اجتماع عقدته مساء الأربعاء، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود بشأن سنّ قانون يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد عدّ في أعقاب اجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الأربعاء، أن هناك إمكانية لحل الأزمة.

وأعلن مجلس حكماء التوراة في "أغودات إسرائيل"، الخميس، أنه كلف ممثّليه بتقديم مشروع قانون لحلّ الكنيست، وذلك بعد اجتماع لأعضاء المجلس في موشاف "أورا" جنوب غرب القدس المحتلّة، للمصادقة على القرار، رسميًّا.

وقال سكرتير المجلس، إنه تقرَّر أنه "لم يعد من المناسب البقاء في حكومة تُسهم في اضطهاد عالم التوراة، وانتهاكه".

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إحراز تقدّم ملحوظ بالاجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن مشروع القانون حول التجنيد، والذي عُقد الخميس.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره، مساء الخميس الجمعة، أنّ "اجتماع رئيس الحكومة، مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، بمشاركة الوزير السابق أرييل أتياس، والسكرتير يوسي فوكس، بشأن مشروع القانون، قد انتهى".

وأضاف أنه "تم إحراز تقدم ملحوظ"، لافتا إلى أنه "تقرَّر العمل غدًا على تلخيص القضايا المتبقية".