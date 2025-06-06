"تصعيد جديد" بين إيلون ماسك وترامب: أغنى رجل في العالم يدعو إلى "عزل" رئيس أمريكا

وطن: دعا إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الخميس، إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وصول الخلاف بين الرجلين إلى آفاق جديدة.

وجاءت دعوة ماسك خلال رده على مستخدم لمنصته "إكس" (تويتر سابقا) كتب: "الرئيس ضد إيلون. من سيفوز؟ أراهن على إيلون. يجب عزل ترامب، ويجب على (نائبه) جيه دي فانس استبداله"، فأجاب ماسك: "نعم".

وفي منشور آخر، قال ماسك: "في ضوء تصريح الرئيس بشأن إلغاء عقودي الحكومية، ستبدأ شركة سبيس إكس بإيقاف تشغيل مركبة دراغون الفضائية فورًا".

وقد يكون لهذه الخطوة تأثير مدمر على محطة الفضاء الدولية ووكالة "ناسا".

ووفقًا لسبيس إكس، فإن مركبة دراغون الفضائية هي "المركبة الفضائية الوحيدة التي تحلق حاليًا والقادرة على إعادة كميات كبيرة من البضائع إلى الأرض"، بالإضافة إلى قدرتها على نقل 7 ركاب.

ويُعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية لنقل البضائع والركاب إلى محطة الفضاء الدولية.

وساعدت كبسولة سبيس إكس دراغون في إعادة رائدي فضاء "ناسا" اللذين علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر عندما واجهت مركبة بوينغ مشاكل.

ولكن لاحقا تراجع إيلون ماسك وأعلن أنه لن يُوقف تشغيل برنامج "دراغون"، وكتب: "أنت محق" ردًا على منشور للملياردير بيل أكمان يحث فيه ماسك وترامب على إنهاء الخلافات.

وكذلك قال إيلون ماسك إن: "رسوم ترامب الجمركية ستتسبب في ركود اقتصادي في النصف الثاني من هذا العام"

وخفّض اقتصاديو بنك جي بي مورغان من خطر دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي إلى أقل من 50% من 60% سابقًا، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري في جنيف الشهر الماضي.

وأكد ماسك، في تصريحاته السابقة، أنه يأمل في "وضع خالٍ من الرسوم الجمركية" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي إبريل/ نيسان، وصف كبير مستشاري ترامب التجاريين، بيتر نافارو، بـ"الأحمق" على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تفاقم خلاف الملياردير مع الإدارة بسبب سياساتها الاقتصادية.

وانفجرت العلاقة بين ترامب وماسك بشكل صادم، حيث نشر كل منهما على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات حادة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وصفت، ادعاء الملياردير إيلون ماسك بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مدرج في ملفات إبستين" بـ" الأمر المؤسف".

وأضافت ليفيت: "هذا أمر مؤسف من إيلون، الذي يشعر بعدم الرضا عن مشروع القانون الكبير الجميل لأنه لا يتضمن السياسات التي أرادها، ويركز الرئيس على إقرار هذا التشريع التاريخي وجعل بلادنا عظيمة مرة أخرى".

لم يوضح ماسك كيفية حصوله على الملفات غير المنشورة، ولم يُقدّم أي دليل على مصدر معلوماته.

وردا على ادعاءات ماسك، أشار مصدر إلى تصريحات ترامب السابقة التي ذكر فيها أنه منع جيفري إبستين، الذي اتُهم بالفساد، من دخول منتجع مار إيه لاغو.

وأشار المصدر أيضًا إلى الدفعة الأولى من الملفات التي أصدرتها المدعية العامة بام بوندي في فبراير/ شباط، والتي تضمنت اسم ترامب في سجلات رحلات إبستين.

ولا يُعد ذكر الأسماء في السجلات بالضرورة ادعاءً بارتكاب مخالفات.

وليس قُرب ترامب من إبستين في الماضي جديدًا تمامًا؛ فقد التُقطت له صور معه.

إلا أن اتهام ماسك يُغذي قلق بعض الأوساط اليمينية بشأن غياب الشفافية بشأن إبستين، الذي انتحر في 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.