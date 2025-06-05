تفاصيل كمين معقد نفذته "القسام" شرق جباليا وإجبار مروحية إسرائيلية على الانسحاب

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الخميس، عن تفاصيل كمين معقد نفذه مقاتلوها ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن مقاتليها تمكنوا، يوم الأحد الماضي، من تنفيذ كمين محكم في منطقة الخط الشرقي بمحيط موقع المبحوح، أسفر عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" باستخدام قذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، ما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت الكتائب: "بعد تدخل قوة إنقاذ إسرائيلية وانسحابها، فجّر مجاهدونا عبوة شديدة الانفجار في جيب عسكري من نوع (همر)، ما أدى إلى وقوع من بداخله بين قتيل وجريح، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع من تبقى من أفراد القوة الإسرائيلية."

وأشارت الكتائب إلى أنه "فور هبوط طائرة مروحية من نوع (يسعور) لإخلاء القتلى والجرحى، استهدفها المجاهدون بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب."

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء، عن مقتل 3 من جنوده وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة، مساء الاثنين، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقًا لمعطيات جيش الاحتلال، بلغ عدد قتلاه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 862 جنديًا، بينهم 420 قُتلوا خلال معارك قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين 5921 جنديًا، بينهم 2687 جريحًا خلال العمليات البرية في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، في بيان منفصل، اليوم الخميس، عن استهداف تجمعات قوات الاحتلال قرب مسجد "أم حبيبة" في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بعدة قذائف هاون من عيار 80 ملم.

كما أكدت الكتائب استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس.