الحكومة تُخصص 4.5 مليون شيقل لأعمال إعادة الإعمار في محافظات شمال الضفة

وطن: قررت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة تخصيص 4.5 مليون شيقل لصالح أعمال إعادة الإعمار والتأهيل في محافظات شمال الضفة الغربية.

وبينت وزارة الحكم المحلي، في بيان، اليوم الخميس، أن الأعمال تشمل تأهيل شارع في اكتابا، ومبنى الخارجية في طولكرم، وطرق وجدران استنادية في اليامون، وطرق في جنين وقباطية، وترميم منازل في نابلس، وأعمال في تياسير بمحافظة طوباس.

وأضافت أن اللجنة تعمل على إجراءات تنفيذ عدد من التدخلات بقيمة 17.5 مليون شيقل، ستشمل إصلاح الكثير من الأضرار، وتأهيل شارع نور شمس الرئيسي، إضافة إلى الاستجابة للأضرار الزراعية وقضايا المواطنين.

كما أعلنت اللجنة عن بدء إجراءات العمل على إصلاح وترميم السوق التجاري التابع لبلدية البيرة، الذي أحرقه جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، وزعت اللجنة الوزارية ومن خلال المحافظين، مبلغ 5 ملايين شيقل لصالح 8031 عائلة نازحة من مخيمات نور شمس، وطولكرم، وجنين، بواقع 600 شيقل للعائلة.