القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2" ردًا على جرائم الاحتلال في غزة وبيروت

وطن: نفذت القوة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، ردًا على جرائم التجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وردًا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأطلقت القوة صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، وحققت العملية هدفها بنجاح، مما أجبر ملايين المستوطنين على الاحتماء في الملاجئ وتسبب في وقف حركة الملاحة في المطار.

تزامنًا مع هذه العملية، توجه القوات المسلحة اليمنية تحياتها إلى المقاتلين الصامدين من أبناء غزة العزة والكرامة، وإلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدة وقوف اليمن قيادةً وشعبًا وجيشًا إلى جانبهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار.