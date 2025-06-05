الاحتلال يشنّ عدواناً على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدواناً على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدّد بقصف مبانٍ مدنية في عدة مناطق في الضاحية، هي الحدث، حارة حريك وبرج البراجنة، وتبعت ذلك زحمة سير خانقة في شوارع الضاحية.

كما شهدت الضاحية إطلاقاً كثيفاً للرصاص، بهدف تنبيه السكان بضرورة إخلاء المناطق القريبة من المباني التي استهدفها الاحتلال.

بينما أكدت "القناة 14" أنّ "إسرائيل" تشنّ العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وفي العمق اللبناني بتنسيق مع الولايات المتحدة.