خليل الحية: لا اتفاق دون وقف دائم لإطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل من غزة

وطن: قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، الخميس، إن "أي حلول لا تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من غزة، لن يُكتب لها الاستمرار"، موضحاً أن "خيار المواجهة سيبقى قائماً ما دام الاحتلال ماضياً في عدوانه".

وأكد خليل الحية في كلمته، أنّ "الحركة تتعامل بإيجابية مع جميع المقترحات التي قُدّمت لها بشأن التهدئة ووقف العدوان".

وأشار الحية، إلى أن حماس "وافقت على معظم هذه العروض، بما في ذلك عرض الوسطاء الذي قُدم في نهاية آذار/مارس الماضي".

وأوضح الحية، أنّ حركة حماس لم ترفض المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف، لكنها قدمت ملاحظات وتحسينات عليه لضمان إنهاء الحرب ومنع الاحتلال من استئناف القتال.

وأشار الحية إلى أنّ المقترح بصيغته الأخيرة لا يتضمن ضماناً حقيقياً بعدم عودة الاحتلال إلى القتال مجدداً.

وأكد استعداد الحركة للانخراط في جولة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مشدداً على أن الاتصالات مع الوسطاء لا تزال مستمرة.

وشدد الحية على أن نجاح الاحتلال في تنفيذ مخططاته في غزة يعني أن جرائمه لن تتوقف عند حدود القطاع، داعياً إلى تحرك سياسي وشعبي واسع لوقف العدوان.

ولفت إلى التزام حركة حماس الكامل تجاه شعبها، قائلاً: "لن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنواصل تقديم كل أشكال الدعم لأهلنا في غزة، سياسياً وإعلامياً وإغاثياً وقانونياً".

وجدد الحية التأكيد أن المقاومة ستواصل أداء واجبها الوطني حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.