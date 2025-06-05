لجنة حماية الصحفيين وقادة وسائل الإعلام العالمية يدعون إلى توفير وصول عاجل وغير مقيد للصحفيين إلى غزة

نيويورك- وطن: دعا أكثر من 130 من قادة منظمات الأخبار وحرية الصحافة العالمية من بينها شبكة وطن الإعلامية، اليوم الخميس، قادة العالم والحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك فورًا لضمان وصول الصحفيين من خارج غزة إلى القطاع فورًا وبشكل مستقل، وذلك في رسالة نسقتها لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومنظمة مراسلون بلا حدود (RSF).

بعد 20 شهرًا من الاستبعاد شبه الكامل لوسائل الإعلام الدولية من غزة، تطالب الرسالة بحماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون حاليًا الحصار في القطاع.

منعت سلطات الاحتلال الصحفيين الدوليين من دخول غزة منذ بداية الحرب، باستثناء رحلات قصيرة خاضعة لرقابة مشددة من جيش الاحتلال. في غضون ذلك، خاطر الصحفيون الفلسطينيون المحليون بحياتهم لتغطية الأحداث في ظل ظروف قاسية من العنف والتشرد والجوع. استشهد ما لا يقل عن 181 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا، مما يجعلها أعنف استهداف للصحافة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين تسجيل البيانات عام 1992.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين: "عندما يُقتل الصحفيون بهذه الأعداد غير المسبوقة وتُمنع وسائل الإعلام الدولية المستقلة من الدخول، يفقد العالم قدرته على الرؤية بوضوح، والفهم الكامل، والاستجابة بفعالية لما يحدث. يجب استعادة حرية الوصول، واحترام حقوق الصحفيين". وأضافت: "يجب السماح للصحفيين بالتغطية دون خوف على حياتهم".

وتشير الرسالة إلى أنه في وقت حرج يشهد تجدد العمليات العسكرية والجهود الإنسانية في غزة، يُعد ضمان وجود الصحفيين المستقلين أمرًا أساسيًا للشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الموقعون سلطات الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية الصحفيين والسماح الفوري بوصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة دون قيود. كما ناشدت الرسالة قادة العالم والمؤسسات الدولية المطالبة بحماية جميع الصحفيين العاملين في غزة.

الرسالة الكاملة وقائمة التوقيعات متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.



اقرأ الرسالة كاملةً أدناه:

رسالة مفتوحة من منظمات الإعلام وحرية الصحافة بشأن الوصول إلى غزة

نحن الموقعون أدناه، نطالب بوصول فوري ومستقل وغير مقيد لوسائل الإعلام الدولية إلى غزة، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين الذين يواصلون عملهم في ظل الحصار.

على مدار عشرين شهرًا، رفضت السلطات الإسرائيلية منح الصحفيين من خارج غزة وصولًا مستقلًا إلى الأراضي الفلسطينية - وهو وضع غير مسبوق في الحروب الحديثة. يواجه الصحفيون المحليون، وهم الأقدر على نقل الحقيقة، النزوح والجوع. حتى الآن، قُتل ما يقرب من 200 صحفي على يد الجيش الإسرائيلي. وأصيب عدد أكبر بكثير، ويواجهون تهديدات مستمرة لحياتهم بسبب قيامهم بعملهم: تقديم شهادات. هذا اعتداء مباشر على حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات.

نحن نتفهم المخاطر الكامنة في التغطية الإعلامية من مناطق الحرب. هذه مخاطر تحملتها العديد من منظماتنا على مدى عقود للتحقيق وتوثيق التطورات فور حدوثها وفهم آثار الحرب.

في هذه اللحظة المحورية، ومع تجدد العمليات العسكرية والجهود المبذولة لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من الضروري أن تفتح إسرائيل حدود غزة أمام الصحفيين الدوليين ليتمكنوا من تغطية الأحداث بحرية، وأن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها الدولية بحماية الصحفيين كمدنيين.

ندعو قادة العالم وحكوماته والمؤسسات الدولية إلى التحرك فورًا لضمان ذلك.

الموقعون:

Actualite.cd، بيشنت ليغودي، المؤسس (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

وكالة فرانس برس، فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية (فرنسا)

وكالة الأنباء العامة، ناتاليا فيانا، المديرة التنفيذية (البرازيل)

العربي الجديد، حسام كنفاني، مدير قطاع الإعلام

مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، سامي الحاج، المدير (قطر)

المصدر أونلاين، علي الفقيه، الرئيس التنفيذي (اليمن)

نقابة الصحافة البديلة (لبنان)

أمازونيا ريال، كاتيا برازيل، المديرة (البرازيل)

شبكة أريج للصحافة الاستقصائية العربية، روان ضامان، المديرة العامة

تقرير آسيا والمحيط الهادئ، ديفيد روبي، محرر (نيوزيلندا)

أسوشيتد برس، جولي بيس، محررة تنفيذية ونائب الرئيس الأول (الولايات المتحدة الأمريكية)

رابطة مراسلي الصحافة الأجنبية، نانسي براغر كامل، الرئيس (الولايات المتحدة الأمريكية)

رابطة الصحافة البحرينية (البحرين)

بيراما كوناري، المدير العام، جوليبا (مالي)

بيرغن ديلي، يشار أيدين، منسق الأخبار (تركيا)

بريشا، بيتانيا نونيز، مديرة صحفية (أوروغواي)

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ديبورا تورنيس، الرئيس التنفيذي، بي بي سي نيوز (المملكة المتحدة)

بولاتلات، رونالين في. أوليا، رئيس التحرير (الفلبين)

CamboJA، نوب فاي، المدير التنفيذي (كمبوديا)

القصبة تريبيون، خالد درارني، مدير التحرير (الجزائر)

مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) (لبنان)

مركز الصحافة الاستقصائية في الجبل الأسود (CIN-CG)، ميلكا تاديتش ميوفيتش، رئيس التحرير

تشرشل أوتينو، المدير التنفيذي لجمعية محرري شرق أفريقيا ورئيس منتدى محرري أفريقيا (كينيا)

لجنة حماية الصحفيين، جودي جينسبيرج، الرئيس التنفيذي

فرق صنع السلام المجتمعية (CPT) (كردستان العراق)

Confidencial.digital، كارلوس ف. تشامورو، مدير (نيكاراغوا، في المنفى)

كونيكتاس، كارلوس إدواردو هويرتاس، مدير (الأمريكتان)

درج ميديا، حازم الأمين، رئيس التحرير، علياء إبراهيم، الرئيس التنفيذي وديانا مقلد، مديرة التحرير (لبنان)

صحيفة الفجر، ظفار عباس، محرر (باكستان)

أولتيمو مينوتو، هيكتور روميرو، مدير (جمهورية الدومينيكان)

Delfino.CR، دييغو دلفينو ماشين، المدير (كوستاريكا)

استفتاء دينيك، جاكوب باتوكا، رئيس التحرير و الناشر،

الراديو والتلفزيون الرقمي DRTV، ويليام موكو زينيكا تونغ هو، مساعد مدير المعلومات (الكونغو-برازافيل)

دروب، مرتضى أحمد محمود كوكو، المدير العام (السودان)

إفيكتو كوكويو، لوز ميلي رييس، مدير (فنزويلا)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)

إل سيودادانو، خافيير بينيدا، مخرج (تشيلي)

إل دياريو دي هوي، أوسكار بيكاردو جواو، مدير التحرير (السلفادور)

الإسبكتادور، فيدل كانو كوريا، مدير (كولومبيا)

الفارو، كارلوس دادا، المؤسس المشارك والمدير (السلفادور)

المسترادور، هيكتور كوسيو، مخرج (تشيلي)

El Sol de México، مارثا سيتلالي راموس، مديرة التحرير الوطنية (المكسيك)

إل يونيفرسال، ديفيد أبونتي، الافتتاحية العامة مدير (المكسيك)

elDiarioAR، دلفينا توريس كابيروس، المدير الصحفي (الأرجنتين)

إيناس، صلاح الدين اللميزي، مدير (المغرب)

Équipe Media، محمد ميارة، المنسق العام (الصحراء الغربية)

الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، ريكاردو جوتيريز، الأمين العام

الاتحاد الأوروبي للبث، ليز كوربين، مديرة الأخبار

مجموعة إعلام شهود العيان، باتريك مايويو، مدير الابتكارات التحريرية

فاينانشيال تايمز، رولا خلف، محررة (المملكة المتحدة)

قصص ممنوعة، لوران ريتشارد، مؤسس (فرنسا)

رابطة الصحافة الأجنبية، ديبورا بونيتي، مديرة (لندن)

رابطة الصحافة الأجنبية، مجلس الإدارة (إسرائيل والأراضي الفلسطينية)

مؤسسة الصحافة الاستقصائية - FIJ، فيسايو سويومبو، مؤسس ومحرر (نيجيريا)

فرانس 24، فانيسا بورغراف، مديرة (فرنسا)

فري برس أنليميتد، روث كرونينبرغ، المديرة التنفيذية

فرونت بيج أفريقيا، رودني سييه، رئيس التحرير ومحرر (ليبيريا)

GabonClic.info، راندي كارل لوبا، مدير (الغابون)

ملفات جنيف الصحية، بريتي باتنايك، مؤسس

جيو نيوز، أزهر عباس، مدير التحرير (باكستان)

الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية (GIJN)، إميليا دياز-ستروك، المديرة التنفيذية

المركز العالمي للتقارير، شارون نديم، منتجة ورئيسة قسم الشراكات

Guineematin.com، نوحو بالدي، مؤسس ومدير، (غينيا)

هآرتس، ألوف بن، رئيس التحرير (إسرائيل)

حملة - المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، نديم ناشف، المدير التنفيذي (فلسطين/إسرائيل)

هيلدبراندت وسوس تريسي، سيزار هيلدبراندت، مدير، (بيرو)

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، مصطفى فؤاد، المدير التنفيذي

أخبار التلفزيون المستقلة، راشيل كورب، الرئيس التنفيذي (المملكة المتحدة)

إنكيفادا، مالك خضراوي، مدير النشر (تونس)

المعهد الدولي لسلامة الأخبار (INSI)، إيلينا كوزينتينو، مديرة (المملكة المتحدة)

المعهد الدولي للصحافة (IPI)، سكوت غريفين، المدير التنفيذي

IWACU، عباس مبازوموتيما، رئيس التحرير (بوروندي)

Klix.ba، سمير هامبو، رئيس التحرير (البوسنة والهرسك)

البديل، فرديناند أييتي، مدير النشر (توغو)

"ليفينمينت"، موسى أكسار، مدير النشر (النيجر)

صوت جيبوتي، محمود جامع، مدير النشر (جيبوتي)

لو جور، هامان مانا، مدير النشر، (الكاميرون)

لوموند، جيروم فينوجليو، مدير (فرنسا)

لو ريبورتر، إيمي كوبو نابالوم، مدير النشر (بوركينا فاسو)

لو تيمبس، مادلين فون هولزن، رئيسة التحرير (سويسرا)

المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) (لبنان)

لوات خوا، ترينه هوو لونغ، رئيس التحرير (فيتنام)

مدى مصر، لينا عطا الله، الرئيسة التنفيذية (مصر)

ميل آند غارديان، لوك فيلثام، القائم بأعمال رئيس التحرير (جنوب أفريقيا)

ماليزياكيني، ر.ك. أناند، رئيس التحرير التنفيذي (ماليزيا)

ميكونغ ريفيو، كريستين هان، مديرة التحرير (سنغافورة)

ميديا تاون، أشرف مشهراوي، مدير (فلسطين)

مجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سويسرا)

ميزيما ميديا، سو مينت، المدير الإداري ورئيس التحرير (ميانمار)

نادي موليثيفو للصحافة - كاناباثيبيلاي كومانان، مصور صحفي ومنسق (سريلانكا)

شبكة مواطن الإعلامية، محمد الفزاري، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير (المملكة المتحدة)

إذاعة مونت كارلو الدولية (مونت كارلو الدولية)، سعاد الطيب، مديرة (فرنسا)

الإذاعة الوطنية العامة (NPR) إديث تشابين، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة التحرير الرئيس (الولايات المتحدة الأمريكية)



مجلة نيو بلوم، بريان هيوي، المحرر المؤسس (تايوان)

نورد سود كوتيديان، راؤول هونسونو، مدير النشر (بنين)

OC Media، مريم نيكورادز، المؤسس المشارك والمدير المشارك (جورجيا)

منظمة التحرير المكسيكية، مارثا سي. راموس سوسا، مديرة التحرير العامة (المكسيك)

بريسافريك، إبراهيما ليزا فاي، مدير النشر (السنغال)

مجلة بروسبكت، آلان روسبريدجر، محرر (المملكة المتحدة)

مركز بوليتزر، مارينا ووكر جيفارا، رئيسة التحرير التنفيذية (الولايات المتحدة الأمريكية)

راديو إكليسيا، غودينسيو ياكولينغ، مدير (أنغولا)

إذاعة جامعة تشيلي، باتريسيو لوبيز، مدير (تشيلي)

إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، جان مارك فور، مدير (فرنسا)

مراسلون بلا حدود (RSF)، تيبو بروتين، المدير العام

روري بيك ترست، جون ويليامز، المدير التنفيذي (المملكة المتحدة)

سمكس (لبنان)

SMN24MEDIA، كمال سيريواردانا، مدير الأخبار (سريلانكا)

جمعية الصحفيين المحترفين، كارولين هندري، المديرة التنفيذية (الولايات المتحدة الأمريكية)

ستابروك نيوز، أناند بيرسود، مدير (غيانا)

المركز السوري للإعلام الإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (سوريا)

تاز - صحيفة الأيام، باربرا يونغه، رئيسة التحرير (ألمانيا)

تيمبو ديجيتال، واهيو دياتميكا، الرئيس التنفيذي (إندونيسيا)

ذا غلوب آند ميل، رئيس منتدى المحررين العالميين (WAN-IFRA)، ديفيد والمسلي، رئيس التحرير (كندا)

ذا إندبندنت، جوردي جريج، رئيس التحرير (المملكة المتحدة)

ذا إنترسبت برازيل، أندرو فيشمان، الرئيس والمؤسس المشارك (البرازيل)

ذا ليغال أجندة (لبنان)

ذا ماجنت، لاري مونزي، رئيس التحرير (زامبيا)

ذا نيروبي لو مونثلي، مبوغوا نغانغا، رئيس التحرير (كينيا)

ذا نيو عرب، حسام كنفاني، مدير قطاع الإعلام

ذا بوينت، باب ساين، مدير النشر (غامبيا)

ذا ريكونينغ بروجكت، جانين دي جيوفاني الرئيس التنفيذي

ذا شيفت، كارولين موسكات، مؤسسة (مالطا)

ذا واير، سيما تشيشتي، محررة (الهند)

الرابطة العالمية لناشري الأخبار (وان-إيفرا)، فينسنت بيرين، الرئيس التنفيذي، أندرو هيسلوب، المدير التنفيذي لحرية الصحافة،

تلفزيون سلوفينيا، كسينيا هورفات، مديرة (سلوفينيا)

توالا.إنفو، لياس هالاس، مدير النشر (الجزائر)

أونو.نيوز، لكهاغفاتسيرين باتبايار، رئيس التحرير (منغوليا)

فيكالبا - سامباث ساماراكون، محرر (سريلانكا)

شبكة وطن الإعلامية، معمر عرابي، المدير العام (فلسطين)

وز - دي ووخنتسايتونغ، فلوريان كيلر، دانييلا يانسر، كاسبار سوربر، هيئة التحرير (سويسرا)

الرسالة كاملة باللغة الانجليزية