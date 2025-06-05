الرئيس البرازيلي يتهم "إسرائيل" مجددا بارتكاب إبادة متعمدة في قطاع غزة

وطن: اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجددًا، اليوم الخميس، "حكومة اليمين المتطرف" في إسرائيل بارتكاب "إبادة متعمدة" في قطاع غزة.

وقال الرئيس البرازيلي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ما يحصل في غزة ليس حربًا، هي إبادة جماعية يمارسها جيش عالي التجهيز ضد نساء وأطفال.. نرى إبادة ترتكب على مرأى منا يومًا بعد يوم ولم يعد قبولها ممكنا".

وسبق للرئيس البرازيلي أن تحدث مرارًا عن وقوع "إبادة جماعية" في غزة.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي ماكرون، إن "الأيام المقبلة" ستكون حاسمة لوقف الحرب، وأضاف: "سنكثف الضغط بالتنسيق مع الأميركيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

ومن المقرر، أن ترأس فرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر مع المملكة العربية السعودية، مؤتمرا في نيويورك حول حل الدولتين.