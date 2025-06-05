الاعلام العبري: نتنياهو صادق على عملية سرية لتسليح مجموعات في غزة ضد "حماس"

وطن: أكد عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعم إسرائيل لمجموعة بدوية مسلحة تهدف إلى زعزعة حكم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأوضح عضو الكنيست خلال حديثه لقناة "12" الإسرائيلية، أنّ "دعم إسرائيل لمجموعات مسلحة محلية ليس بالأمر الجديد"، مشيراً إلى أن الهدف هو "تقويض سيطرة حماس، عسكرياً ومدنياً".

وفي السياق ذاته، كشف معلق الشؤون السياسية في قناة "كان" العبرية أنّ نتنياهو صادق قبل شهرين على "عملية سرية" لتسليح مجموعات محلية في غزة، بغية "خلق كيان مضاد لحماس يخدم إسرائيل ويواجه الحركة".

من جهتها، اعتبرت وزارة الداخلية في غزة، تصريحات الاحتلال بأنها "اعتراف رسمي بسرقة المساعدات وإحداث الفوضى"، داعيةً الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة الأمنية والشرطية للتصدي لمؤامرات الاحتلال.

وفي تعليقها، شددت حركة "حماس" على أنّ هذه التصريحات تؤكد تورط الجيش الإسرائيلي في "هندسة الفوضى والتجويع وسرقة المساعدات" داخل القطاع، مؤكدة أنّ العصابات التي تتحرك بإشراف أمني إسرائيلي هي "أدوات رخيصة بيد العدو، وعدو حقيقي لشعبنا".

أما حركة المجاهدين، فوصفت اعتراف إسرائيل بتسليح مجموعات محلية بـ"دليل إضافي على مخططات نتنياهو الفاشية لنشر الفوضى والتخريب وتشديد الحصار والتجويع"، مؤكدة أنّ "الشعب الفلسطيني سيلفظ هذه المجموعات المنحرفة ويقف في وجه كل من يساهم في خيانة قضيته".