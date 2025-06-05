أربعة شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب خان يونس

وطن: استشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في "شارع 5" شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.