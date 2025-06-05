إصابات في هجوم للمستوطنين على حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

وطن: أصيب عدد من المواطنين في هجوم للمستوطنين مساء اليوم الخميس، على خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية، مهدي دراغمة، بأن مستوطنين هاجموا الخيام في حمصة الفوقا، واعتدوا على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1691 اعتداءً، خلال شهر أيار الماضي، في استمرار لمسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله والبيرة بـ 283 اعتداء، والخليل بـ 271، ونابلس بـ 265.