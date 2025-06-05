بسبب الحرب على غزة.. جامعات أوروبية تنهي تعاونها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية

وطن: أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي، بإعلان جامعتين بارزتين في دولتين أوروبيتين مختلفتين إنهاء تعاونهما البحثي مع جامعات إسرائيلية، بسبب الحرب على غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت "جامعة جنيف" إنهاء تعاونها البحثي مع "الجامعة العبرية في القدس" و"جامعة تل أبيب".

كما أعلنت جامعة "إيراسموس روتردام"، (EUR)، عن تجميد فوري للتعاون مع "جامعة بار إيلان" و"الجامعة العبرية في القدس" و"جامعة حيفا".

وكجزء من القرارات المذكورة، سيتمّ تعليق برامج التبادل الطالبي القائمة مع هذه المؤسسات، ولن يتمّ البدء في أي تعاون بحثي جديد معها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، منع الاتحاد العام لعمال الموانئ في خليج فوس، جنوب فرنسا، الأربعاء، تحميل شحنة عسكرية فرنسية من إنتاج شركة "يورولينك"، كانت متجهة إلى كيان الاحتلال، وكان من المقرّر أن تُنقل يوم الخميس عبر ميناء مرسيليا (فوس).

ويأتي هذا التحرّك بعد تحقيق نشره موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، كشف عن وجود شحنة مكوّنة من 19 منصة نقّالة تحتوي على 14 طناً من وصلات الذخيرة، يُعتقد أنها مخصّصة لرشاشات يستخدمها "الجيش" الإسرائيلي.