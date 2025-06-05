شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطنين: سليمان رأفت سليمان البريم، ومؤمن وفايز سليمان العبد البريم، جراء قصف الاحتلال منطقة "رميضة" في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد المواطن محمد نمر أبو سمهدانة في قصف مدفعي إسرائيلي على بطن السمين، جنوب غرب خان يونس.

وأضافت أن المواطن عاشور عوني عابدين استشهد بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، في حين استشهد المواطن أحمد العلوي متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال قرب مفترق المالية في تل الهوى، جنوب مدينة غزة.

كما تم انتشال جثامين 4 شهداء من منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، هم: معتصم خميس العطار، وعاهد محمد العطار، ومسعد عبد الهادي العطار، وأحمد عبد ربه العطار.

وفي السياق ذاته، أصيبت طفلة جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على مدخل البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة الكتيبة شمال مدينة خان يونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز مساعدات قرب جسر وادي غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.