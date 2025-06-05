تصاعد عمليات المقاومة.. إسقاط مسيّرات واستهداف جرافة ودك قوات الاحتلال في غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف "برج جرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصفت كتائب القسام بقذائف هاون حشود الاحتلال قرب مسجد أم حبيبة بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

كما نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد تظهر سيطرتها على مسيّرتين من طراز "Bombardier 1" و"EVO MAX 3" أثناء تنفيذهما مهام استخبارية وعدائية شمالي قطاع غزة.

واعتبرت الكتائب أن هذه العملية هي في إطار ردّها "المستمر على جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني".

وبثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من عملية مشتركة نفّذتها مع كتائب شهداء الأقصى، تمّ فيها استهداف جنود العدو المتوغّلين جنوب شرقي خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وفي سياق متصل، تعرّضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة في قطاع غزة، إلى كمين نوعي، الثلاثاء الفائت، إذ تعرّضت دورية للاحتلال لهجوم بطائرة مسيّرة انقضاضية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وتحدّثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن "حدث أمني صعب"، و"وقوع إصابات".