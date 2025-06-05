د. وحيد جبران يكتب لوطن: ملتقى جنين التربوي وما يحمله من رسائل

على أرض جنين وفي قلبها، عقدت مؤسسات جنين المجتمعية المحلية، التربوية منها وتلك المساندة للعملية التربوية، ملتقاها التربوي في مدينة جنين الصامدة رغم الحصار واجتياحات الاحتلال اليومية، برعاية من المؤسسة الوطنية الأم وزارة التربية والتعليم العالي، وبتنظيم من تعاونية جنين التعليمية/ الائتلاف التربوي الفلسطيني. كان ذلك يوم أمس الأربعاء.

يحمل هذا الملتقى مجموعة من الرسائل المهمة:

1) يطلق صرخة تربوية إنسانية رافضة للاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال على جنين، ومستنكرة لاستهداف العملية التعليمية فيها وتعطيلها نتاجا للوضع الأمني المتفاقم.

2) يرسم خطوطا مستقبلية عريضة للدور المحلي في دعم التعليم في حالات الطوارىء واعتبار الاستثمار فيه اولوية وطنية، وضرورة رفده بالموارد المحلية، سواء كانت بشرية او مادية، والاستثمار في الخبرات والتجارب الوطنية، وعدم الخضوع للابتزازات السياسية والتمويل المنقوص والمشروط.

3) يؤكد على ضرورة تضافر جهود المجتمعات والمؤسسات المحلية والعمل الى جانب المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني من أجل التهوض بالعملية التعليمية، والتعافي التعليمي، وتعزيز الصمود والتمسك بالحق في التعليم.

4) يؤكد على أهمية المناصرة المجتمعية المحلية لدعم الحق في التعليم وحماية الطفل، وبناء شبكة أمان تعليمية، وترسيخ نموذج تعاوني تحرري مقاوم مستند الى الموارد والمؤسسات الوطنية المحلية.

5) يسلط الضوء على مبادرات وتجارب محلية في مجال التعليم في حالات الطوارىء، ويتيح المجال لتطويرها والتعلم منها، وتعميمها مع الأخذ بالاعتبار السياقات المحلية.

6) يوجه رسالة الى الجهات الرسمية بضرورة تقييم تجربة فلسطين، في كل من غزة والضفة، في التعليم في حالات الطوارىء، واستخلاص الدروس منها، وضرورة وضع خطط مرنة للتأهب للطوارىء والاستجابة الفعالة لها.