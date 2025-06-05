الشيخ يلتقي رئيس وأعضاء من حزب سيريزا اليوناني

وطن: التقى نائب الرئيس حسين الشيخ، في مكتبه اليوم الخميس، بوفد من حزب الائتلاف اليساري الراديكالي – التحالف التقدمي (سيريزا) في اليونان، ممثلا برئيس الحزب عضو البرلمان اليوناني سوكراتيس فاميلوس، ورئيسة دائرة الشؤون الخارجية عضو البرلمان رينا دورو، وسكرتير الحزب رينز سفيجو، والمستشار الدبلوماسي ديميتريس باباجورجيو، وبحضور القنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين السفير ديمتريوس أنجيلوسوبولوس، في إطار زيارتهم الهادفة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورحب الشيخ بالوفد، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع فلسطين باليونان، ووقوف اليونان بجانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها من حرب إبادة مستمرة، وأطلع الوفد على آخر المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، وتباحثوا في أهمية التوجه الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، داعياً عواصم العالم أجمع للالتفات حول هذا التوجه الذي يعتبر الوحيد لوصول القضية الفلسطينية إلى حل عادل وشامل.

من جانبه، أشار رئيس حزب سيريزا والوفد المرافق، إلى أن اليونان تدعم هذا التوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وتعمل على ممارسة ضغوطات تجاه وقف إطلاق النار كأولوية، وتوفير الإغاثة الإنسانية للمواطنين في غزة.

