حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 54,677 شهيدا و125,530 مصابا

وطن: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيدا، و125,530 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 4,402 شهيدا، و13,489 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 70 شهيدا، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم، و189 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.