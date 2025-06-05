الديمقراطية تشيد بعمال مرفأ مرسيليا لمقاطعتهم السفن الإسرائيلية وتدعو عمال العالم ليحذوا حذوهم

وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، الموقف المشرف لعمال مرفأ مرسيليا الفرنسي، الذين قاطعوا إحدى السفن الإسرائيلية، ورفضوا تحميلها بالأعتدة العسكرية، تضامناً منهم مع أهلنا في قطاع غزة.

وأشادت الجبهة الديمقراطية بموقف الأمين العام لـ«CGT» كريستوف كلاريت ودعوته لمقاطعة كل السفن التي تحمل معدات حربية إلى إسرائيل، معبراً عن موقف عمال مرافئ فرنسا الداعي إلى وقف الحرب فوراً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت الجبهة الديمقراطية إتحاد العمال العرب وكافة عمال المرافئ والمطارات في العالم، إلى مقاطعة السفن والطائرات التي تحمل أعتدة عسكرية وأدوات قتل إلى إسرائيل، وأن تعلن وقوفها الصارم إلى جانب شعبنا في صموده الأسطوري، دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة